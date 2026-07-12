Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане

Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане В Азербайджане госпитализировали более 30 пострадавших после ДТП с автобусом

В Азербайджане перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку, сообщает агентство АПА. В результате аварии пострадали более 30 человек, в том числе дети.

Опрокинулся крупногабаритный междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе Баку — Газах в районе села Мугань Гаджигабульского района. Причина опрокидывания автобуса пока не установлена. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших госпитализируют в больницы Ширвана и Гаджигабула, данные об их состоянии уточняются.

На данный момент причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы. Сотрудники полиции осматривают место ДТП и опрашивают очевидцев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане. Авария произошла в ночь на 11 июля в Черемшанском районе. По факту случившегося расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения.