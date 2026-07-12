Стало известно, как быстро в мире появляется новая нефть

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Институт Карпинского: не стоит ждать быстрого появления новой нефти в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нефть в мире формируется непрерывно, однако рассчитывать на быстрое пополнение запасов человечеству не приходится, рассказали РИА Новости в Институте Карпинского. Создание месторождений занимает миллионы лет.

Несмотря на то что нефть продолжает формироваться в недрах Земли, это крайне медленный процесс, занимающий миллионы лет. Человечество пока не умеет ускорять этот процесс, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь, — заявили в учреждении.

Как пояснила заведующая отделом стратиграфии и палеонтологии института Елена Раевская, геологические процессы, в том числе те, что приводят к образованию нефти, никогда полностью не останавливаются — они могут замедляться или ускоряться, но не прекращаются, находясь в непрерывном взаимодействии. По ее словам, эта «подземная фабрика» функционирует без остановки, однако производство идет крайне медленно, поэтому ждать скорого восполнения запасов не стоит.

В институте также объяснили, как ученые определяют возраст нефти и ее происхождение. Для этого используются особые молекулы-«метки» — биомаркеры, которые позволяют установить, из каких древних организмов образовалась нефть и какой путь она прошла. Эти молекулы работают подобно отпечаткам пальцев. Так, возраст баженовской свиты, питающей большинство месторождений Западной Сибири, оценивается в 142–147 млн лет.

Ранее сообщалось, что семь ведущих государств альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, приняли совместное решение нарастить объемы добычи нефти в августе. Коллективное производство сырья вырастет на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльским уровнем.

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