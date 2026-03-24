24 марта 2026 в 12:40

Уникальное месторождение редкоземельных элементов нашли в Китае

ЦТК: геологи нашли крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Китае

Китайские геологи обнаружили в стране одно из крупнейших месторождений редкоземельных элементов, сообщило центральное телевидение страны. Открытие сделали в районе Маонюпин провинции Сычуань КНР.

Ученые выяснили, что в месторождении расположены дополнительные 9,66 млн тонн оксидов редкоземельных элементов. Открытие позволило увеличить доказанные запасы месторождения сразу на 300%. Оксиды важны в современной промышленности и при производстве высокотехнологичной продукции.

Также геологи обнаружили в районе Маонюпин запасы минералов флюорит (27,14 млн тонн) и барит (37,23 млн тонн). Они используются для получения фтора и нефтедобычи.

Ранее экономист, профессор центрального университета Мануэль Сутерланд сообщил, что Венесуэла обладает огромными запасами полезных ископаемых, способными заинтересовать мировых инвесторов. По словам эксперта, в стране есть залежи около 3 тыс. тонн золота, 45 млрд тонн железа, а также месторождения критически важных редкоземельных металлов. Но Вашингтон в первую очередь сфокусирован на нефти, подчеркнул он.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

