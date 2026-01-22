Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:14

«Золото, алмазы, колтан»: в Венесуэле оценили минеральный потенциал страны

Экономист Сутерланд: Венесуэла обладает крупными запасами полезных ископаемых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Венесуэла обладает огромными запасами полезных ископаемых, способными заинтересовать мировых инвесторов, заявил РИА Новости венесуэльский экономист, профессор Центрального университета страны Мануэль Сутерланд. По его словам, в стране есть залежи около 3 тыс. тонн золота, 45 млрд тонн железа, а также месторождения критически важных редкоземельных металлов. Но Вашингтон в первую очередь сфокусирован на нефти, подчеркнул он.

США в первую очередь сосредоточены на нефти. Но были некоторые идеи о проведении разведочных работ и исследований для оценки потенциала добычи редкоземельных элементов и других минералов, таких как золото, алмазы, колтан, — сказал он.

Однако, как пояснил эксперт, добыча этих ресурсов организована хаотично и часто контролируется криминальными группировками. При этом одним из важнейших месторождений на континенте является Оринокская горнодобывающая дуга, где добывают алмазы, кварц, колтан, железо и бокситы. Но, как отмечает эксперт, достоверных данных об уровне содержания редкоземельных элементов в Венесуэле нет. Доступные методы их измерения и количество также не определены.

Вместе с тем в Венесуэле сосредоточены месторождения металлов, которые используются в в сфере высоких технологий: никель, кобальт, неодим, празеодим, лантан, иттрий. Также страна обладает запасами тория — потенциального ядерного топлива будущего — и колтана для электроники и аэрокосмической отрасли.

Однако их освоение крайне затруднено, подчеркивает Сутерланд. По его словам, методы добычи остаются примитивными и кустарными, что обесценивает сырье. Он отметил, что для развития отрасли требуются десятилетия на создание инфраструктуры и сложнейшая операция по наведению порядка в стране.

Ранее Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.

