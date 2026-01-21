Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:06

«Просто фантастически»: Трамп не сдержал эмоций, говоря о Венесуэле

Трамп заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.

Венесуэла будет развиваться просто фантастически. Мы ценим все сотрудничество, которое оказывали. <...> Как только атака закончилась, они сказали: давайте заключим сделку, — указал Трамп.

Ранее президент США заявил о резком улучшении отношений с Венесуэлой. На пресс-конференции в Белом доме он отметил, что Каракас теперь «очень хорошо работает» с Вашингтоном. Американский лидер объяснил эту перемену сотрудничеством по миграционным вопросам. Он также повторил, что недавно в США с территории Венесуэлы прибывали осужденные преступники. Именно это, по его словам, было причиной его негативного отношения к латиноамериканскому государству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у лидера РФ Владимира Путина пока не запланирован разговор с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. По его словам, Москва поддерживает постоянный контакт с новыми властями республики.

Давос
Дональд Трамп
США
политика
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
В TikTok звезду «Сплетницы» высмеяли за манерность и превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии
Бывшая соратница Зеленского раскрыла, когда закончится конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.