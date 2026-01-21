«Просто фантастически»: Трамп не сдержал эмоций, говоря о Венесуэле Трамп заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически

Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.

Венесуэла будет развиваться просто фантастически. Мы ценим все сотрудничество, которое оказывали. <...> Как только атака закончилась, они сказали: давайте заключим сделку, — указал Трамп.

Ранее президент США заявил о резком улучшении отношений с Венесуэлой. На пресс-конференции в Белом доме он отметил, что Каракас теперь «очень хорошо работает» с Вашингтоном. Американский лидер объяснил эту перемену сотрудничеством по миграционным вопросам. Он также повторил, что недавно в США с территории Венесуэлы прибывали осужденные преступники. Именно это, по его словам, было причиной его негативного отношения к латиноамериканскому государству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у лидера РФ Владимира Путина пока не запланирован разговор с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. По его словам, Москва поддерживает постоянный контакт с новыми властями республики.