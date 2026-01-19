Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:39

В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы

Песков: Путин пока не планирует разговор с новыми властями Венесуэлы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
У российского лидера Владимира Путина пока нет в планах разговора с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва находится в постоянном контакте с новыми властями республики.

Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно, — сказал Песков.

Ранее Родригес сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Она охарактеризовала диалог как продолжительный, продуктивный и прошедший в атмосфере взаимного уважения. По ее словам, в ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. Он отметил, что договоренности предусматривают неприменение силы. Также Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, который родился в семье кубинских беженцев.

