В России создадут дирижабли-грузчики В РФ создадут дирижабли грузоподъемностью до 50 тонн через 2–3 года

Грузовые дирижабли с возможностью перевозки до 30–50 тонн могут появиться в России в ближайшем будущем, рассказала ТАСС генеральный директор и основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек. По ее словам, развитие таких аппаратов может начаться с привязных аэростатов с небольшой грузоподъемностью.

Есть возможность масштабирования. Стартовая точка — привязной аэростат с грузоподъемностью, например, килограммов до 300–500. А от аэростата мы можем перейти к дирижаблю, который способен поднимать около 30–50 тонн, — рассказала эксперт.

Албек отметила, что увеличение размеров аэростата может быть эффективнее создания дронов сопоставимого масштаба. По ее словам, такую грузоподъемность невозможно получить другими способами из-за подъемной силы дирижабля.

Ранее стало известно, что объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России несколько партий истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Там уточнили, что машины прошли весь цикл наземных и летных испытаний.