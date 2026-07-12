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12 июля 2026 в 08:19

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ночь на 12 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 349 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщило ведомство.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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