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12 июля 2026 в 05:44

На Пхукете дипломаты РФ помогли семье актера Дмитрия Брейкина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники генконсульства России в таиландской провинции Пхукет оказали содействие близким российского актера Дмитрия Брейкина, который умер в 27 лет, сообщил ТАСС генеральный консул РФ Егор Иванов. По его словам, официального уведомления о смерти гражданина РФ от властей Таиланда в дипломатическое представительство не поступало.

В генконсульство обратились его близкие, они были проконсультированы о порядке необходимых действий для репатриации тела, — сообщил Иванов.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер театра и кино Дмитрий Брейкин, сообщил новгородский театр драмы имени Достоевского. Он присоединился к театральной труппе в 2020 году и с тех пор исполнил множество ярких ролей.

До этого стало известно, что бездомная туристка из России уже несколько месяцев терроризирует один из ресторанов на острове Пхукет. По словам владельца заведения, женщина пугает посетителей и персонал, бросает бутылки в проезжающие автомобили, щелкает зажигалкой перед лицами людей и регулярно устраивает дебоши.

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Дмитрий Брейкин
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