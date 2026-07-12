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12 июля 2026 в 05:56

Баскетболиста застрелили прямо во время турнира

New York Post: в Нью-Йорке во время турнира застрелили баскетболиста Рочфорда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американский баскетболист Кайну Рочфорд погиб во время турнира в Нью-Йорке, передает газета New York Post. По данным издания, спортсмен получил смертельное ранение в голову в перерыве между играми. Полиция также сообщила, что в результате происшествия пострадали еще два человека.

Рочфорду было 35 лет. За свою карьеру он выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и ряда других стран.

Ранее американская блогерша была застрелена в салоне автомобиля Lamborghini во Флориде в праздничные выходные после Дня независимости США. Жертвой нападения стала 21-летняя Брианна Джонсон, известная в интернете под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около 500 тыс. подписчиков в TikTok.

До этого украинку Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, застрелили в затылок, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Злоумышленники совершили четыре выстрела.

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