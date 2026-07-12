Баскетболиста застрелили прямо во время турнира New York Post: в Нью-Йорке во время турнира застрелили баскетболиста Рочфорда

Американский баскетболист Кайну Рочфорд погиб во время турнира в Нью-Йорке, передает газета New York Post. По данным издания, спортсмен получил смертельное ранение в голову в перерыве между играми. Полиция также сообщила, что в результате происшествия пострадали еще два человека.

Рочфорду было 35 лет. За свою карьеру он выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и ряда других стран.

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