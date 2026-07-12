МИД РФ ответил, готова ли Россия напасть на НАТО Масленников: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Россия не намерена нападать на страны — члены НАТО и остается открытой к диалогу при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По словам дипломата, Альянс не может существовать без внешнего противника.

На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его, — сказал Масленников.

Он также заявил, что Альянс ориентирован на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. При этом представитель МИД подчеркнул, что российская позиция остается неизменной.

Мы неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности, — заявил Масленников.

Ранее в СМИ писали, что нет никаких признаков, указывающих на подготовку России к конфликту со странами НАТО. Источник опроверг заявление генсека Марка Рютте о том, что Москва готовится напасть на страны Блока к 2030 году. К указанному сроку РФ якобы должна восстановить свои силы после текущего конфликта с Украиной.