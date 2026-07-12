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12 июля 2026 в 04:12

В Иране произошла новая серия взрывов

IRIB: в нескольких городах Ирана произошли взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Взрывы произошли в иранских городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, сообщила телерадиовещательная компания IRIB. Также поступала информация о взрывах на острове Кешм, в Бушере и Ассалуйе.

По данным местных СМИ, взрывы в Чабахаре были связаны с атаками террористической группировки, которую, как утверждается, поддерживают США. Одновременно Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ) сообщило о нанесении новых ударов по территории Ирана. В заявлении американского командования отмечается, что удары стали ответом на выстрелы со стороны Исламской Республики.

Ранее журналисты сообщили, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По словам СМИ, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Кроме того, движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума на фоне того, как США два дня подряд наносят удары по целям в Иране. В материале агентства сказано, что суда ходят лишь в северной части пролива у берегов республики по одобренному иранскими властями маршруту перевозок. По словам аналитиков, в южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения не наблюдается.

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