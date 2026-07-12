На Западе испугались после удара ВС России L’AntiDiplomatico: недавний удар ВС РФ по Украине стал сигналом для Запада

Сообщение Министерства обороны России о нанесенных ударах по военным объектам в Киеве и других городах Украины поставило под сомнение представления Запада об эффективности украинской системы противовоздушной обороны, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico. Авторы публикации отметили, что риторика Москвы стала более жесткой.

По мнению издания, ранее российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения не изменят ситуацию на поле боя, однако теперь эти заявления приобрели иной характер. Особое внимание в СМИ обратили на сообщение Минобороны о том, что их вооружение способно преодолевать любые средства ПВО.

По мнению издания, именно эта формулировка ставит под сомнение представление о наличии у Киева эффективной системы ПВО. Также автор публикации считает, что сегодняшнее заявление российского оборонного ведомства стало предупреждением для западных стран, поддерживающих Украину.

Ранее в Минобороны России сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал стянуть практически все западные комплексы ПРО в Киев. В ведомстве заявили, что удары российского высокоточного оружия по военным объектам подтверждают его эффективность. Такое оружие способно преодолевать любые системы ПВО и ПРО, которые поставляют западные страны, подчеркнули в министерстве.