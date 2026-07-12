Эксперт спрогнозировал размер зарплаты в России в 2027 году Балынин: средняя зарплата в РФ в 2027 году составит 137 тыс. рублей

Средний размер заработной платы в России в 2027 году может вырасти до 137 тыс. рублей, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в 2025 году средняя зарплата составила 101 784 рубля, что на 14,28% выше показателя 2024 года.

Эксперт отметил, что по итогам 2026 года средний уровень заработной платы может варьироваться от 114 до 120 тыс. рублей. Рост, по его оценке, будет зависеть от выбранного сценария и может составить примерно 12–18%. В 2027 году, как считает Балынин, средняя зарплата может находиться в диапазоне от 126,5 тыс. до 137 тыс. рублей.

Прирост по сравнению с текущим годом составит примерно 11–14 % в зависимости от сценария, — сообщил эксперт.

При этом Балынин подчеркнул, что возможности для повышения зарплат отличаются у разных организаций. По его словам, итоговый уровень предложений будет зависеть от того, насколько компании смогут использовать имеющиеся возможности для увеличения выплат сотрудникам.

Ранее юрист адвокатской палаты города Москвы Александр Чумаков рассказал, что за последние 10 лет россияне стали жить лучше, что подтверждает статистика. По его словам, зарплаты опережают прожиточный минимум и в среднем граждане могут позволить себе больше.