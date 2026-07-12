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12 июля 2026 в 03:14

У северных Курил зафиксировали землетрясение

Семенова: землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северных Курил

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в ночь на 12 июля в Охотском море у северных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По данным сейсмостанции, жители населенных пунктов Сахалинской области и Курильских островов подземные толчки не ощущали.

По ее словам, эпицентр подземных толчков находился в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан. Очаг землетрясения залегал на глубине 456 километров под морским дном.

Ранее стало известно о волне-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски и стала второй по величине за всю историю наблюдений. Ее высота составила 500 метров. Ученые заявили, что катастрофы удалось избежать, потому что инцидент произошел рано утром.

До этого в западной части Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 556 километрах к юго-западу от города Кызыла в Республике Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. Жертв и пострадавших нет.

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