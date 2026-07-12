Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 03:32

«Рухнула на глазах»: в США оценили ситуацию с украинской обороной на фронте

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об ослаблении обороны Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская оборона постепенно ослабевает по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале. По его оценке, боевые действия сейчас ведутся сразу на шести направлениях.

Из-за этого украинская оборона растягивается и становится слабее, отметил эксперт. Он предположил, что ее обрушение может произойти скорее раньше, чем позже, хотя точных сроков назвать не смог.

Планы НАТО в отношении украинского конфликта потерпели неудачу, подчеркнул Джонсон. По его мнению, российская армия стала сильнее и технологичнее, а внутри самого Альянса усиливаются разногласия.

Ранее российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по украинским заводам в Киеве. В ходе операции были успешно поражены украинские военно-промышленные предприятия, специализирующиеся на выпуске и хранении дронов большой и средней дальности.

До этого сообщалось, что украинская ПВО не справляется с новыми российскими атаками на Киев. По информации источника, 6 июля и 11 июля баллистические ракеты, выпущенные по столице Украины, не были перехвачены.

Мир
Украина
ВСУ
оборона
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ ответил, готова ли Россия напасть на НАТО
Нож для самообороны: что разрешено и запрещено законом
Минпросвещения назвало безопасные сюжеты компьютерных игр для детей
Глава Пентагона заявил, что Иран «платит за плохой выбор»
В ФНПР раскрыли неожиданный бонус длинной очереди на заправке
Россиянам увеличат накопительные пенсии
В Иране произошла новая серия взрывов
Перестрелка на улицах в Канаде привела к жертвам и раненым
Страны НАТО проявили интерес к диалогу с Россией
«Рухнула на глазах»: в США оценили ситуацию с украинской обороной на фронте
На Западе испугались после удара ВС России
Стало известно, когда в Москве закончатся дожди
Стали известны детали угрозы Трампу со стороны Ирана
У северных Курил зафиксировали землетрясение
Англия обыграла Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Россиянам рассказали о следующей сокращенной рабочей неделе
США начали новую операцию у Ормузского пролива
Развожаев сделал заявление после отключения света в Севастополе
Эксперт спрогнозировал размер зарплаты в России в 2027 году
ПВО сбила четыре БПЛА при атаке ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.