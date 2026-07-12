«Рухнула на глазах»: в США оценили ситуацию с украинской обороной на фронте

«Рухнула на глазах»: в США оценили ситуацию с украинской обороной на фронте Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об ослаблении обороны Украины

Украинская оборона постепенно ослабевает по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале. По его оценке, боевые действия сейчас ведутся сразу на шести направлениях.

Из-за этого украинская оборона растягивается и становится слабее, отметил эксперт. Он предположил, что ее обрушение может произойти скорее раньше, чем позже, хотя точных сроков назвать не смог.

Планы НАТО в отношении украинского конфликта потерпели неудачу, подчеркнул Джонсон. По его мнению, российская армия стала сильнее и технологичнее, а внутри самого Альянса усиливаются разногласия.

Ранее российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по украинским заводам в Киеве. В ходе операции были успешно поражены украинские военно-промышленные предприятия, специализирующиеся на выпуске и хранении дронов большой и средней дальности.

До этого сообщалось, что украинская ПВО не справляется с новыми российскими атаками на Киев. По информации источника, 6 июля и 11 июля баллистические ракеты, выпущенные по столице Украины, не были перехвачены.