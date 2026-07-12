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12 июля 2026 в 03:27

Стало известно, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Позднякова сообщила о завершении дождей в Москве 14 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Дождливый период в Москве завершится 14 июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что осадки в этот период не прогнозируются.

Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля, — заявила Позднякова.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до вечера 12 июля. Причиной остаются сильные осадки.

До этого из-за обильных осадков вода поступила в вестибюль станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. В пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что вода ушла в дренажную систему, станция продолжает работать в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, за выходные в Москве и Подмосковье выпадет до 80% месячной нормы осадков.

Кроме того, ливни с грозами обрушились на Санкт-Петербург, в восьми районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.

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