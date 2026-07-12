Стали известны детали угрозы Трампу со стороны Ирана

Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, после получения информации от израильской разведки американские власти решили пересадить президента на другой самолет.

Как пишет источник, чиновники получили сведения о возможном плане покушения на Трампа, однако сами сочли эту угрозу не до конца правдоподобной. Несмотря на это, полученной информации хватило, чтобы изменить борт для обратного перелета.

По данным газеты, подаренный Катаром Boeing не использовали из-за отсутствия у него необходимых оборонительных возможностей. Издание также отмечает, что американские действующие и бывшие чиновники ожидают более редкого использования этого самолета в зарубежных поездках президента.

Ранее Трамп заявил: военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.