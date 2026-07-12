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12 июля 2026 в 02:50

Россиянам рассказали о следующей сокращенной рабочей неделе

Рогалева: россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Следующая сокращенная рабочая неделя в России ожидается в начале ноября 2026 года, заявила ТАСС доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева. Она будет связана с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

В июле, августе, сентябре и октябре 2026 года дополнительных государственных праздников не будет. В связи с этим график работы останется обычным, отметила Рогалева.

Праздничный день в 2026 году выпадает на среду. Как пояснила эксперт, рабочий день накануне праздника, 3 ноября, будет сокращен на один час.

Ранее заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Надежда Черных заявила, что россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ожидают 247 рабочих дней. По словам эксперта, количество дней отдыха с учетом выходных и государственных праздников составит 118.

До этого RT HR-эксперт Юлия Исакова рассказала, что сотрудник имеет право объединить два отпуска за разные рабочие годы, при этом ему следует согласовать это с руководством компании. Обычно так делают в случаях, когда у человека накопились неиспользованные дни отдыха за предыдущие периоды.

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