Глава Пентагона заявил, что Иран «платит за плохой выбор» Хегсет заявил, что Иран платит за свой выбор после ударов США

Тегеран несет последствия своего «плохого» выбора, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Так он прокомментировал начало новой серии американских ударов по Ирану.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало новых ударов по территории Ирана. Тогда же иранский телеканал Press TV сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) принудил к остановке судно в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

Ранее Трамп заявил, что американские военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Он также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.

До этого администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. Сообщалось, что Вашингтон выдвинул требование напрямую и через посредников.

Также США расширили санкции против Ирана, включив в список восемь физических лиц и шесть компаний. Под новые рестрикции попал иранский банкир Али Ансари, который, по мнению американского Минфина, управляет активами лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.