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12 июля 2026 в 06:05

Россиянам рассказали о новом способе проверить клиники и магазины

Дубин: ЦРПТ запустит маркировку частных клиник и магазинов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России планируют внедрить маркировку частных медицинских организаций и магазинов, которая поможет клиентам отличить добросовестные учреждения от недобросовестных, сообщил РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. По его словам, пилотный проект уже прорабатывается в Москве.

Мы совместно с «Общественной потребительской инициативой» прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки, — заявил Дубин.

Для медорганизаций ключевыми критериями станут наличие действующей лицензии, регистрация в системе «Честный знак» и работа с лекарственными препаратами, отметил он. Аналогичный механизм сейчас тестируется примерно в 40 магазинах Москвы, чтобы покупатели могли быстро убедиться в надежности торговой точки.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила: медицинские организации в России могут штрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов. По ее словам, цель инициативы — сделать злоупотребления в этой сфере невыгодными и усилить внутренний контроль клиник.

Общество
Россия
клиники
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маркировки
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