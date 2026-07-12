Россиянам рассказали о новом способе проверить клиники и магазины Дубин: ЦРПТ запустит маркировку частных клиник и магазинов в России

В России планируют внедрить маркировку частных медицинских организаций и магазинов, которая поможет клиентам отличить добросовестные учреждения от недобросовестных, сообщил РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. По его словам, пилотный проект уже прорабатывается в Москве.

Мы совместно с «Общественной потребительской инициативой» прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки, — заявил Дубин.

Для медорганизаций ключевыми критериями станут наличие действующей лицензии, регистрация в системе «Честный знак» и работа с лекарственными препаратами, отметил он. Аналогичный механизм сейчас тестируется примерно в 40 магазинах Москвы, чтобы покупатели могли быстро убедиться в надежности торговой точки.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила: медицинские организации в России могут штрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов. По ее словам, цель инициативы — сделать злоупотребления в этой сфере невыгодными и усилить внутренний контроль клиник.