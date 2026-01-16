Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:28

В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов

В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при медосмотре мигрантов

Медицинские организации в России могут штрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая со ссылкой на законопроект. По ее словам, цель инициативы — сделать злоупотребления в этой сфере невыгодными и усилить внутренний контроль клиник.

Принципиально важно, что за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан мы устанавливаем административную ответственность, штраф — от 300 тыс. до 1 млн рублей, — заявила Яровая.

мигранты
медучреждения
штрафы
медосмотры
нарушения
