В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при медосмотре мигрантов

Медицинские организации в России могут штрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая со ссылкой на законопроект. По ее словам, цель инициативы — сделать злоупотребления в этой сфере невыгодными и усилить внутренний контроль клиник.