16 января 2026 в 10:28

В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов

Яровая: за поддельную медсправку мигрантам может грозить до четырех лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Использование мигрантами поддельных медицинских справок может обернуться уголовным делом с лишением свободы до четырех лет и штрафом до 1 млн рублей, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая со ссылкой на законопроект. Она подчеркнула, что документы о здоровье имеют ключевое значение для санитарной безопасности, передает ТАСС.

Устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, — рассказала она.

По словам Яровой, при отягчающих обстоятельствах, таких как использование интернета или служебного положения для подделки, наказание будет строже. Если же в результате использования фальшивой справки произойдет массовое заражение людей, виновным может грозить до восьми лет лишения свободы, отметила вице-спикер.

Ранее сообщалось, что иностранные граждане должны будут пройти обязательное медицинское обследование в течение месяца после прибытия в Россию. Информация об опасных заболеваниях будет передаваться в МВД и Роспотребнадзор. В этом случае мигранту грозит высылка.

