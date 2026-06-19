Поставки вооружения от Великобритании Украине из средств от замороженных активов РФ не смогут кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения из-за отсутствия у ВСУ необходимых профессиональных кадров, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, помимо кадрового голода, эффективность западных систем вооружения сводится к нулю из-за тотальной коррупции и технических особенностей, при которых техника нередко наносит урон собственным позициям.

Сколько оружия и денег Украине не выделяй, все равно они разворовываются. Западные системы, которые поставляют для ВСУ, они не то что на фронте неэффективны, они даже бьют по своим. Яркий тому пример, как Киев напичкали системой Patriot. Теперь эти ракеты падают на территории Украины. У Киева нет специалистов, чтобы в короткий срок готовить кадры по натовскому образцу в условиях военного времени. Поэтому истинный ответ, почему Лондон пытается спекулировать на наших замороженных активах и хочет поставить оружие Киеву — это, в первую очередь, продолжение военного конфликта для консолидации Европы, — пояснил Самонкин.

Ранее глава Минобороны Британии Дэн Джарвис заявил, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тыс. беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.