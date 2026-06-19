Великобританию ждет суд в случае изъятия замороженных активов России для передачи их в виде военной помощи Украине, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, такие действия Лондона будут расцениваться как откровенный грабеж, что неизбежно приведет к полному разрыву дипломатических отношений с Москвой.

С юридической точки зрения очень сложно передавать или использовать российские замороженные активы. Они являются собственностью РФ. Если активы будут переданы Украине в качестве помощи, то, безусловно, российская сторона имеет полное право на юридическую защиту и подачу иска в суд. Потому что это будет называться открытый грабеж. Никто, кроме России, не имеет права изымать и использовать активы не по назначению. В данной ситуации речь идет именно о нашей глобальной безопасности. Поэтому также допустим полный разрыв всех отношений Москвы и Лондона, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что в свое время Москва предлагала использовать эти средства на поддержку Совета мира, который был создан по инициативе главы Белого дома Дональда Трампа. По словам политолога, если Лондон все же согласится на эту геополитическую авантюру, то российская сторона будет вынуждена применить самые жесткие ответные меры, вплоть до выдворения британских послов с территории РФ.

Ранее глава Минобороны Британии Дэн Джарвис заявил, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тыс. беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.