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19 июня 2026 в 12:40

Энергетик оценил вероятность послабления санкций США на российскую нефть

Энергетик Юшков: США не отменят часть санкций на нефтяные компании России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дальнейшего послабления американских санкций на отдельные нефтяные компании России не ожидается, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, изначально отечественный ресурс должен был заменить американцам ближневосточный, однако теперь открылся Ормузский пролив, и эта надобность отпала.

[Президент США Дональд] Трамп изначально позиционировал это послабление санкций против российской нефти именно как меру, которая должна сдерживать рост цен. Сейчас, почти все объемы, которые хранились тогда на танкерах с российской нефтью, уже распроданы. А именно на них распространялось это послабление. С другой стороны, открылся Ормузский пролив, поэтому зачем делать на российскую нефть послабление? Ведь смысл в том, чтобы она заменяла ближневосточную, а раз ближневосточная вернулась, то и послаблений не надо вводить, — высказался Юшков.

При этом, по его словам, для России ситуация кардинально не поменяется, поскольку санкций, прямо запрещающих российскую нефть, нет. Есть лишь ограничения, затрагивающие отдельные отечественные компании, пояснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может ужесточить санкции против Москвы из-за падения цен на нефть. По его словам, решение о снятии ограничений было принято с целью не мешать экспорту энергоресурсов.

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