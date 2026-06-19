На Ямале зафиксировали четыре лесных пожара

На Ямале зафиксировали четыре лесных пожара

В трех районах Ямала зафиксировали четыре природных лесных пожара, сообщает «Ямал-Медиа». Возгорания произошли в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах.

Сообщается, что площадь возгорания составила 470 гектаров. Для борьбы с огнем задействованы 144 специалиста. За последние сутки удалось потушить четыре пожара, общая площадь которых составила 803 гектара.

С начала пожароопасного периода в округе произошло 78 природных пожаров, общая площадь которых достигла 5326,8 гектаров. В регионе ведется непрерывный мониторинг.

Ранее сообщалось, что возле села Канглы в Минераловодском районе Ставропольского края полностью выгорело местное кладбище — к трагедии привел сельскохозяйственный пал травы. В условиях аномальной жары и засухи огонь моментально перекинулся на прилегающие территории.