Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 13:49

На Ямале зафиксировали четыре лесных пожара

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В трех районах Ямала зафиксировали четыре природных лесных пожара, сообщает «Ямал-Медиа». Возгорания произошли в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах.

Сообщается, что площадь возгорания составила 470 гектаров. Для борьбы с огнем задействованы 144 специалиста. За последние сутки удалось потушить четыре пожара, общая площадь которых составила 803 гектара.

С начала пожароопасного периода в округе произошло 78 природных пожаров, общая площадь которых достигла 5326,8 гектаров. В регионе ведется непрерывный мониторинг.

Ранее сообщалось, что возле села Канглы в Минераловодском районе Ставропольского края полностью выгорело местное кладбище — к трагедии привел сельскохозяйственный пал травы. В условиях аномальной жары и засухи огонь моментально перекинулся на прилегающие территории.

Регионы
Ямал
пожары
леса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин
ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026
Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России
Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке
Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии
Психолог рассказала о причинах тревоги
Telegram не смог оспорить блокировку в одной стране
ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России
Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае
В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство
Американист объяснил, почему сделка США и Ирана оказалась на грани срыва
Стало известно, почему Киев попросил главу Бразилии помочь в диалоге с РФ
ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»
Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа
Человеческая голова обнаружена в Петербурге
Москвич пошел на крайние меры после просьбы досмотреть рюкзак
Движение судов по Волго-Каспийскому каналу приостановлено
Убийство ребенка, слив данных о ПВО в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 19 июня
Пенсионера из Забайкалья осудили после попытки «сварить» сожительницу
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.