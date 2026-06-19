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19 июня 2026 в 13:50

Россиян предупредили об изменении правил посещения Вьетнама

АТОР: при посещении Вьетнама нужно заполнять электронную карту прибытия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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С 22 июня при посещении Вьетнама туристы должны заполнять электронную карту прибытия, сообщил АТОР в своем Telegram-канале. После этого иностранцы получают QR-код, который нужно предъявить на пограничном контроле.

С 22 июня — новые правила въезда во Вьетнам. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, — говорится в сообщении.

При этом заполнить карту нужно не ранее, чем за 72 часа до въезда в азиатскую страну. Анкету можно заполнить на русском языке, в ней нужно написать паспортные данные, сроки и место пребывания во Вьетнаме.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 850 тыс. российских туристов посетили Таиланд в 2026 году. Во время встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на саммите Россия — АСЕАН в Казани он добавил, что в прошлом году в азиатской стране отдохнули около 2 млн россиян.

До этого стало известно, что РЖД планируют запустить новые туристические поезда в Китай в 2027 году. По словам заместителя гендиректора компании Ивана Колесникова, подобные международные направления сейчас пользуются спросом у российских туристов.

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