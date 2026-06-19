Человеческая голова обнаружена в Петербурге В Петербурге из реки Мойки могли достать человеческую голову

В районе дома №40 по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге спасателями была извлечена из воды, предварительно, человеческая голова, передает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца произошедшего. Сотрудники спасательной службы проводили работы на указанном участке акватории, в ходе которых и была обнаружена находка.

На данный момент половая принадлежность найденного фрагмента тела остается неустановленной, неизвестно, принадлежала ли голова мужчине или женщине. Редакция «Фонтанки» направила официальный запрос в экстренные службы для получения дополнительных комментариев и уточнения обстоятельств инцидента.

Ранее в Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке. Отмечалось, что труп ребенка нашли 16 июня, следов насильственной смерти не обнаружили.

Прежде пресс-служба СК Калужской области сообщила, что в Малоярославце задержали 75-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве собственного сына. Ночью 16 июня подозреваемый дождался, пока жертва крепко уснет и не сможет дать отпор.