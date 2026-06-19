Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 14:06

Человеческая голова обнаружена в Петербурге

В Петербурге из реки Мойки могли достать человеческую голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В районе дома №40 по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге спасателями была извлечена из воды, предварительно, человеческая голова, передает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца произошедшего. Сотрудники спасательной службы проводили работы на указанном участке акватории, в ходе которых и была обнаружена находка.

На данный момент половая принадлежность найденного фрагмента тела остается неустановленной, неизвестно, принадлежала ли голова мужчине или женщине. Редакция «Фонтанки» направила официальный запрос в экстренные службы для получения дополнительных комментариев и уточнения обстоятельств инцидента.

Ранее в Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке. Отмечалось, что труп ребенка нашли 16 июня, следов насильственной смерти не обнаружили.

Прежде пресс-служба СК Калужской области сообщила, что в Малоярославце задержали 75-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве собственного сына. Ночью 16 июня подозреваемый дождался, пока жертва крепко уснет и не сможет дать отпор.

Регионы
Санкт-Петербург
головы
останки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин
ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026
Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России
Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке
Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии
Психолог рассказала о причинах тревоги
Telegram не смог оспорить блокировку в одной стране
ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России
Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае
В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство
Американист объяснил, почему сделка США и Ирана оказалась на грани срыва
Стало известно, почему Киев попросил главу Бразилии помочь в диалоге с РФ
ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»
Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа
Человеческая голова обнаружена в Петербурге
Москвич пошел на крайние меры после просьбы досмотреть рюкзак
Движение судов по Волго-Каспийскому каналу приостановлено
Убийство ребенка, слив данных о ПВО в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 19 июня
Пенсионера из Забайкалья осудили после попытки «сварить» сожительницу
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.