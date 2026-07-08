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08 июля 2026 в 05:55

Приснилась отрубленная голова? Не пугайтесь! Вот что говорят сонники

К чему снится отрубленная голова К чему снится отрубленная голова Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если во сне доминирует образ головы, сонники связывают это с вашими мыслями, идеями и социальным статусом. Значение видения зависит от того, чья это была голова и что с ней происходило.

К чему снится собственная голова

По соннику Миллера, видеть свою голову во сне — предупреждение о возможном нервном расстройстве или головных болях из-за переутомления. При этом если ваша голова кажется неестественно большой, это сулит удачу: вы получите от жизни больше хорошего, чем плохого. Мыть голову — знак того, что вы примете верное решение и добьетесь успеха у влиятельных людей.

К чему снится отрубленная голова

Этот пугающий сюжет не всегда предвещает беду. Если голова была отделена от тела, но выглядела живой или говорила, сонник предупреждает: чужие советы и идеи кажутся разумными, но не принесут успеха.

  • Окровавленная отрубленная голова считается плохим знаком, предвещая крушение надежд.

  • Если вы сами кому-то отрубили голову, это означает победу над соперниками.

К чему снится говорящая голова

Такое видение часто является предостережением. Сонник трактует говорящую голову как знак скорого неприятного разговора с начальством или мудрый совет, который нельзя игнорировать. Это символ того, что ваши внутренние сомнения обрели голос.

К чему снится голова женщины или мужчины

Трактовка такого видения зависит от пола сновидца.

  • Для мужчины видеть во сне голову женщины — часто к романтическому знакомству или душевной привязанности.

  • Для женщины голова мужчины во сне предвещает встречу с человеком, который окажет поддержку. Красивая голова незнакомца — знак влиятельного покровителя.

К чему снится голова мужчине и женщине

  • Мужчинам сон о чужой голове сулит принятие сложного решения.

  • Женщинам сон, в котором фигурирует детская головка, обещает финансовую удачу и радость.

  • Две головы на плечах — удивительный знак для обоих полов, сулящий головокружительный, но нестабильный карьерный взлет.

Другие сценарии

  • Голова животного предупреждает: вы слишком увлечены материальными благами и неразборчивы в связях.

  • Испытывать головную боль — к бытовым хлопотам и беспокойству.

  • Если вам кажется, что голова опухла или распухла, это, как ни странно, хороший знак, означающий, что хороших событий будет больше, чем плохих.

Ранее мы рассказали, к чему снятся руки.

головы
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сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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