Организаторам канала незаконной миграции вынесли приговор в Петербурге

В Санкт-Петербурге участникам преступной группы, организовавшей нелегальный миграционный канал, вынесли приговор, пишет «МК в Питере» со ссылкой на УФСБ России. Осужденные оформляли фиктивные браки.

В ходе преступной схемы иностранные граждане получали временное разрешение на жительство и впоследствии миграционные документы. Троих участников группы приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок от двух до четырех лет. Их также обязали выплатить штрафы в размере 100 тыс. рублей.

Еще четверо злоумышленников получили три года лишения свободы условно. С них должны взыскать аналогичную сумму. Кроме того, одного участника схемы отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Московском регионе полицейские и сотрудники УФСБ задержали членов группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции. С 2019 года фигуранты продавали поддельные документы иностранцам, не желавшим проходить легализацию в России.