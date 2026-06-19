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19 июня 2026 в 13:47

Организаторам канала незаконной миграции вынесли приговор в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге участникам преступной группы, организовавшей нелегальный миграционный канал, вынесли приговор, пишет «МК в Питере» со ссылкой на УФСБ России. Осужденные оформляли фиктивные браки.

В ходе преступной схемы иностранные граждане получали временное разрешение на жительство и впоследствии миграционные документы. Троих участников группы приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок от двух до четырех лет. Их также обязали выплатить штрафы в размере 100 тыс. рублей.

Еще четверо злоумышленников получили три года лишения свободы условно. С них должны взыскать аналогичную сумму. Кроме того, одного участника схемы отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Московском регионе полицейские и сотрудники УФСБ задержали членов группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции. С 2019 года фигуранты продавали поддельные документы иностранцам, не желавшим проходить легализацию в России.

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