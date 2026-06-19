В МИД РФ удивились заявлению Рубио по Украине Лавров: слова Рубио об отказе в посредничестве США по Украине вызвали удивление

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, вызвало удивление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Он отметил, что это связано с тем, что Штаты полностью поддерживают Украину. Трансляция выступления Лаврова велась на сайте МИД РФ.

Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину, — сказал он.

Лавров отметил, что Вашингтон действительно оказывает поддержку Киеву, в том числе через санкционную политику и программы содействия военно-промышленному сектору Украины. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия положительно оценивает готовность США к диалогу после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание заявления Рубио о том, что Вашингтон «на стороне Украины». Однако Россия продолжает ценить искренность и политическую волю президента Трампа в его стремлении к урегулированию конфликта.