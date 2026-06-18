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18 июня 2026 в 11:03

Работники этнической кухни организовали криминальный бизнес в Москве

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли работу организаторов незаконной миграции в Москве

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Московском регионе полицейские и сотрудники УФСБ задержали членов группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в МАКСе. С 2019 года фигуранты продавали поддельные документы иностранцам, не желавшим проходить легализацию в России.

Задержанные обвиняются в организации незаконной миграции. Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали работники специализированного магазина и ресторана этнической кухни, — заявила Волк.

В числе «криминального товара» были миграционные карты, уведомления о прибытии и другие бумаги. На данный момент группе вменяют более 100 эпизодов оказания незаконных услуг, уточнила Волк. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и другие эпизоды преступной деятельности.

Ранее сотрудники миграционной службы и спецполка полиции провели рейд на строительной площадке жилого дома на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. В ходе проверки около сотни иностранных рабочих несколько человек попытались скрыться, забаррикадировав проход на верхний недостроенный этаж бетонной плитой.

Москва
Ирина Волк
МВД
ФСБ
мигранты
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