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19 июня 2026 в 13:27

Между Москвой и Петербургом увеличат количество «Ласточек»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Между Москвой и Санкт-Петербургом в выходные, 19-21 июня, увеличат количество «Ласточек», сообщает Мойка 78. Дополнительные составы начнут курсировать с пятницы.

Сообщается, что поезд №722 отправится из Москвы в Санкт-Петербург 19 и 20 июня в 18:45 и прибудет в 1:12. По пути следования предусмотрены остановки в Твери и Бологом.

Еще один состав №845 отправится 20 и 21 июня. Отправление запланировано на 10:20, прибытие — в 17:45. По пути поезд остановится только в Бологом.

Ранее сообщалось, что поезда «Сапсан» и часть составов «Ласточка» оснастят высокоскоростным устойчивым интернетом, тестовые испытания новой технологии намечены на период 2026–2027 года. Тестовые испытания широкополосной передачи данных на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года.

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