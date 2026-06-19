В Красноярском крае раскрыли убийство 30-летней давности по отпечатку ботинка, сообщает «МК в Красноярске». В 1996 году в квартире Лесосибирска нашли тело 21-летнего молодого человека с ножевыми ранениями.

Сообщается, что внимание следствия привлек мужчина, ранее фигурировавший в деле, который уехал в другой регион в день убийства. Криминалисты установили, что след обуви на месте преступления совпал с обувью из квартиры подозреваемого.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что пришел в гости к знакомому, который оскорбил его семью. Произошел конфликт, в ходе которого он нанес жертве более 18 ударов ножом. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Мытищ предстанет перед судом по делу об убийстве и изнасиловании женщины в 2002 году. После изнасилования он нанес ей удар по голове, который привел к смерти потерпевшей.