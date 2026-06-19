В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство

Впервые за долгое время в Московском зоопарке мексиканская двухцветная змея родила детеныша, сообщает учреждение в мессенджере MAX. Отмечается, что самка появилась на свет 23 мая.

Детеныш появился на свет 23 мая, это оказалась самка, ее родителям около десяти лет, они также родились в Московском зоопарке. После того как самка отложила яйца, специалисты зоопарка поместили их в инкубатор, спустя примерно два месяца из трех яиц вылупился один змееныш. Длина новорожденного составляет около 20-25 сантиметров, — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас змееныш вместе с родителями находится в служебном помещении террариума. Мексиканская двухцветная змея является редким видом неядовитых змей родом из Центральной Америки – они нечасто встречаются в зоопарках по всему миру. Главными условиями для их содержания и размножения являются температура в террариуме на уровне плюс 26-28 градусов, плотный 15-сантиметровый слой субстрата, а также ультрафиолет.

Ранее в Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки. Гендиректор учреждения Светлана Акулова подчеркнула, что полный цикл развития от яйца до бабочки занимает около двух с половиной месяцев.