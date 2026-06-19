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19 июня 2026 в 14:30

ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026

Мора, Диоманде и Эндрик станут лучшими молодыми игроками ЧМ-2026 по версии ИИ

Хильберто Мора Хильберто Мора Фото: IMAGO/YOALI MARTINEZ/Global Look Press
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По прогнозу Алисы AI, на приз лучшего молодого футболиста чемпионата мира 2026 года по футболу будут претендовать 17-летний мексиканец Хильберто Мора, ивуариец Ян Диоманде и бразилец Эндрик. 17-летний полузащитник «Тихуаны» Мора является самым юным игроком турнира. На ЧМ-2026 он вышел на замену в матче открытия против ЮАР (2:0).

19-летний Диоманде провел впечатляющий сезон за немецкий клуб «РБ Лейпциг»: в Бундеслиге он забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Сейчас на него претендуют французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль». После матча первого тура против Эквадора (1:0) Диоманде признали лучшим игроком встречи.

19-летний Эндрик принадлежит мадридскому «Реалу», но в завершившемся сезоне нападающий выступал за французский «Лион». Тренер Карло Анчелотти взял игрока на ЧМ-2026, но в первой игре против Марокко он не вышел на поле.

Ранее искусственный интеллект спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026. По его мнению, лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026 по футболу станет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Больше всех шансов опередить француза имеет форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси.

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