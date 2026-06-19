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19 июня 2026 в 15:36

Набиуллина указала на рост одного показателя в экономике

Набиуллина указала на рост кредитования в стране

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о существенном ускорении роста кредитования в стране за последние месяцы. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, которая транслируется на сайте ЦБ.

В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования, — сказала она.

Ранее Набиуллина указала на высокий разброс зарплат в зависимости от отрасли. По ее словам, это указывало на неоднородность российской экономики.

Также она заявила, что годовая инфляция в России может временно несколько снизиться. По ее словам, это произойдет благодаря переносу индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года.

До этого директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что биография Набиуллиной — пример карьеры не харизматичного политика, а сильного институционального управленца. По его словам, сила главы ЦБ заключалась в профессиональной дисциплине и сдержанности.

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