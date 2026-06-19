Набиуллина объяснила, с чем связан высокий разброс зарплат в России Набиуллина: высокий разброс зарплат в РФ указывает на неоднородность экономики

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции указала на высокий разброс зарплат в зависимости от отрасли. По ее словам, это указывает на неоднородность российской экономики.

Существует достаточно высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности. Он отражает ту неоднородность экономики, о которой я говорила, — подчеркнула руководитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Ожидается, что устойчивая инфляция в России сложится на уровне, близком к 4%, во втором полугодии 2026 года.

До этого руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская рассказала, что спрос на жилье может вырасти при снижении ключевой ставки до уровня около 13%. По ее словам, это сделает рыночную ипотеку более доступной для покупателей.