Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры Эксперт Юлия Архангельская: спрос на жилье может вырасти при ключевой ставке 13%

Спрос на жилье может вырасти при снижении ключевой ставки до уровня около 13%, поскольку это сделает рыночную ипотеку более доступной для покупателей, заявила NEWS.ru руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская. По ее словам, именно достижение этого порога способно вернуть на рынок клиентов, которые откладывали покупку недвижимости из-за дорогих кредитов.

ЦБ на заседании 19 июня, вероятнее, вновь снизит ключевую ставку. Один из возможных сценариев — ее уменьшение до 13,5–14%. Однако для рынка недвижимости важнее не само решение регулятора, а то, насколько близко ставка подойдет к уровню, способному вернуть клиентов, откладывавших покупку жилья из-за дорогой ипотеки. Для сегмента жилой недвижимости значение имеет достижение определенного порога. Важным ориентиром станет базовая ставка на уровне около 13%. В этом случае рыночная ипотека может снизиться до 14,9% годовых. Именно эта отметка способна повлиять на поведение покупателей. На рынок может вернуться часть отложенного спроса, — сказала Архангельская.

Однако она отметила, что не стоит ожидать резкого роста числа сделок. По ее словам, покупатели по-прежнему осторожны после периода высоких ставок. Эксперт добавила, что улучшение условий кредитования подавляет страх неопределенности и повышает готовность людей принимать долгосрочные финансовые решения.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.