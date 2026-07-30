Секрет крупных головок чеснока раскрыт: одна простая процедура перед уборкой

На грядках опытных дачников можно увидеть необычный прием — листья чеснока завязывают в узел. Такая хитрость помогает растению быстрее завершить рост и направить больше сил на формирование головки. В итоге зубчики становятся крупнее, а сам чеснок лучше хранится.

Проводить процедуру нужно примерно за неделю до уборки урожая. Сначала удалите стрелки чеснока, если они появились, а через полтора месяца аккуратно свяжите верхние листья в свободный узел. Не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить стебли и не нарушить питание растения.

После такой процедуры листья постепенно начинают увядать, а луковица активнее набирает массу. Чеснок получается плотнее, сочнее и дольше остается свежим зимой. Главное — выбрать правильный срок и не торопиться с завязыванием.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что чеснок после такой подготовки получается более крупным. Дополнительно перед уборкой прекратите полив за несколько недель — это поможет головкам лучше вызреть и сохранить урожай дольше.

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