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30 июля 2026 в 13:57

Секрет крупных головок чеснока раскрыт: одна простая процедура перед уборкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На грядках опытных дачников можно увидеть необычный прием — листья чеснока завязывают в узел. Такая хитрость помогает растению быстрее завершить рост и направить больше сил на формирование головки. В итоге зубчики становятся крупнее, а сам чеснок лучше хранится.

Проводить процедуру нужно примерно за неделю до уборки урожая. Сначала удалите стрелки чеснока, если они появились, а через полтора месяца аккуратно свяжите верхние листья в свободный узел. Не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить стебли и не нарушить питание растения.

После такой процедуры листья постепенно начинают увядать, а луковица активнее набирает массу. Чеснок получается плотнее, сочнее и дольше остается свежим зимой. Главное — выбрать правильный срок и не торопиться с завязыванием.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что чеснок после такой подготовки получается более крупным. Дополнительно перед уборкой прекратите полив за несколько недель — это поможет головкам лучше вызреть и сохранить урожай дольше.

Ранее сообщалось, что лето — отличное время для размножения многих растений черенками. Теплая почва, длинный световой день и активный рост побегов помогают быстрее получить новые саженцы.

Проверено редакцией
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