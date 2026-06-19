Польша, страны Балтии и Скандинавии, а также Финляндия выступают против переговоров с Россией, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, внутри Евросоюза также идет борьба амбиций, где крупные и малые государства не могут договориться, кто должен вести диалог с Москвой.

Прежде всего Польша, а также страны Балтии и Скандинавии — эти государства против переговоров с РФ. Финляндия тоже. С какими-то оговорками, но в целом Хельсинки гнет такую же линию. Сейчас идет борьба амбиций. Одни говорят, что переговоры должны вести крупные государства ЕС, такие как Франция или Германия. Другие, устами премьер-министра Италии Джорджи Мелони, возражают, говоря, что некрупные страны должны играть эту роль. То есть они занимаются болтовней, — пояснил Светов.

Он отметил, что показательным примером является ситуация с обещаниями президента Франции Эммануэля Макрона, который еще в декабре прошлого года заявлял о намерении позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Однако, по словам политолога, до сих пор этого не сделал.

Давайте вспомним слова Макрона, который в декабре сказал, что хочет позвонить Путину. Вот уже середина июня, а звонка так и не последовало. В ЕС боятся, что разговаривать с Путиным еще надо уметь. Да и, в общем-то, европейцы не хотят окончания конфликта на Украине. Если мы почитаем тот меморандум или заявление, которые были приняты G7, то там о переговорах с Россией ничего не говорится. Они не хотят. В ЕС честнее говорят о войне 2029–2030 годов РФ против стран Европы, — заключил Светов.

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что Евросоюз готов к переговорам с Россией только со своей повесткой без учета позиции Москвы. По его словам, в ходе разговора представители ЕС попытаются требовать свои условия, которые не устраивают российскую сторону.