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19 июня 2026 в 15:47

Набиуллина рассказала о своей болезни

Набиуллина подтвердила, что перенесла простуду и потеряла голос

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что перенесла простуду и временно потеряла голос. В ходе пресс-конференции она также поблагодарила тех, кто беспокоился о ее здоровье.

Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, — это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье, — сказала она.

Набиуллина из-за болезни не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Также она пропустила конференцию «Российский фондовый рынок», организованную НАУФОР.

Ранее Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России может временно несколько снизиться. По ее словам, это произойдет благодаря переносу индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года.

До этого Набиуллина заявила, что совет директоров Банка России на заседании прорабатывал три возможных решения по ключевой ставке, включая сохранение на уровне 14,5% и снижение на 0,25 или 0,5 процентного пункта. По ее словам, итоговый выбор был сделан после всестороннего обсуждения.

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