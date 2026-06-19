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19 июня 2026 в 16:29

ЦБ оценил риски переохлаждения российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии рисков переохлаждения экономики

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Руководство Центробанка не видит рисков переохлаждения российской экономики, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Она отметила, что показатель безработицы в стране сохраняется на рекордно низком уровне.

По оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Я уже сказала, что мы видим ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим, — сказала она.

Для подобного сценария характерны стремительный рост безработицы и падение инфляции ниже целевого уровня. Ни одного, ни другого маркера сейчас не наблюдается, подчеркнула Набиуллина.

Ранее на заседании совета Набиуллина заявила, что разговоры о легких способах ускорения экономики через раздачу дешевых денег представляют собой популизм. Она отметила, что ситуация на фондовом рынке не нуждается в государственных интервенциях.

В пятницу, 19 июня, Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор отметил, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.

Экономика
Эльвира Набиуллина
инфляция
безработица
Центробанк
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