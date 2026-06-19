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19 июня 2026 в 15:58

«Кто-то должен защищать»: Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем

Набиуллина: Банк России чувствует себя вратарем, защищая от инфляции

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России чувствует себя «вратарем», защищая от инфляции, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. По мнению главы регулятора, именно надежность этого института необходима для защиты от инфляционных рисков.

Вы знаете, мы, конечно, скорее себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать эти ворота, — сказала она, отвечая на вопрос о том, почему у Центрального банка не получается убедить бизнес, что он не забивает мяч в ворота российской экономики.

Сегодня, 19 июня, Центральный банк России в ходе заседания принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжался умеренными темпами после временного снижения в начале года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что к концу 2026 года ключевая ставка Центрального банка России будет снижена до 11,5%. Он также отметил, что, по его мнению, на ближайшем заседании регулятора ключ упадет до 14%.

Банк России
Эльвира Набиуллина
Экономика
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