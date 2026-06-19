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19 июня 2026 в 16:31

В Госдуме высказались о возможной смене позиции США в отношении России

Депутат Чепа: большее количество побед России сможет укрепить дух Анкориджа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Увеличение количества побед России позволит укрепить соглашения, достигнутые с США в Анкоридже, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Европа предпринимает все усилия, чтобы убедить главу Белого дома Дональда Трампа отказаться от договоренностей.

Да, действительно, в Анкоридже [между Россией и США] были достигнуты определенные договоренности, и мы продолжаем их придерживаться. Европейские страны делают все для того, чтобы эти условия не выполнялись, либо убеждают Трампа в их вредности [для них], призывая его не придерживаться соглашений. Трамп часто меняет позицию. Но будем надеяться, что он понимает: победа в любом случае будет за Россией и опасности от политики, проводимой сегодня [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru) и его окружением, гораздо больше. Что нам необходимо сделать, чтобы укреплять договоренности Анкориджа? Нам нужно больше побед, и чтобы они были более убедительными, — высказался Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва допускает возможность изменения американской позиции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, нечто подобное уже происходило после встречи в Анкоридже.

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