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19 июня 2026 в 14:53

Лавров заявил о смене подхода США к Украине

Лавров: у России есть ощущение возможного пересмотра курса США по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия допускает возможность изменения подхода США к урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Он отметил, что подобная ситуация уже наблюдалась после встречи в Анкоридже. Трансляция выступления Лаврова велась на сайте МИД РФ.

У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода [США к урегулированию кризиса вокруг Украины], как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, вызвало удивление. Он отметил, что это связано с тем, что США полностью поддерживают Украину.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание заявления Рубио о том, что Вашингтон «на стороне Украины». Однако Россия продолжает ценить искренность и политическую волю президента Трампа в его стремлении к урегулированию конфликта.

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