Королевская семья Британии: последние новости, попытка кражи у Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за четыре года привезут детей в Великобританию. Какие еще последние новости о королевской семье Британии известны сегодня, 19 июня?

Кто пытался украсть документы Миддлтон

В Лондоне сотрудница одной из клиник попыталась украсть медицинские документы Кейт Миддлтон, чтобы продать их средствам массовой информации, сообщает The Guardian.

По данным издания, разбирательство было инициировано в марте 2024 года. Поводом послужило обращение частного медицинского учреждения «Лондонская клиника» в Управление комиссара по информации (ICO) по факту несанкционированного доступа к медицинской карте герцогини Уэльской, которая в течение нескольких месяцев отсутствовала на публичных мероприятиях. Позднее было объявлено, что у Миддлтон диагностировано онкологическое заболевание.

Работница больницы не только неправомерно получила доступ к данным, но и предлагала передать их посторонним лицам за денежное вознаграждение. При этом, несмотря на тяжесть допущенного нарушения, ICO ограничилось вынесением «формального предупреждения», охарактеризовав данную меру как «соразмерное и адекватное» наказание. В ведомстве отметили, что системных недостатков в деятельности самой клиники выявлено не было, и ответственность за инцидент возлагается на экс-сотрудницу.

Представители больницы охарактеризовали произошедшее как «печальный и единичный» случай и выразили благодарность регулятору за оказанное содействие.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Когда Гарри и Маркл привезут детей в Великобританию

Принц Арчи и принцесса Лилибет, дети Меган Маркл и принца Гарри, приедут в Великобританию впервые за четыре года, пишет Page Six.

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские намерены привезти своих наследников в Соединенное Королевство в июле 2026 года. На данный момент неясно, сможет ли король Карл III встретиться со своими внуками во время этого визита в следующем месяце. Как уточняет источник издания, принц Гарри «очень хочет», чтобы дети увидели монарха.

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