Королевская семья Британии: последние новости, редкий выход Миддлтон в свет

В Лондоне прошел военный парад по случаю официального дня рождения Карла III. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 18 июня?

Какое мероприятие посетила Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили королевские скачки Royal Ascot, которые состоялись 17 июня. Для принцессы Уэльской этот выход стал триумфальным возвращением на мероприятие после двухлетнего перерыва. Супруги прибыли на ипподром в Беркшире во главе традиционной королевской каретной процессии, сообщает Reuters.

Кейт для выхода в свет выбрала желтое приталенное платье миди от британского бренда Roksanda с асимметричным драпированным бантом на левом плече. Она надевает это платье уже в третий раз — ранее она появлялась в нем во время карибского тура на Ямайке в марте 2022 года и на турнире Уимблдон в июле того же года.

Образ Миддлтон дополнила изысканная лимонная шляпа со вставками из тонкой сетки. В руках принцесса держала кремовый клатч с жемчужным замком от Anya Hindmarch, а на ногах были нюдовые замшевые лодочки. Из украшений на Кейт были надеты бриллиантовые серьги-канделябры из личной шкатулки покойной королевы Елизаветы II и трехниточный жемчужный браслет, который раньше принадлежал принцессе Диане.

Уильям выглядел по-строгому дресс-коду Royal Ascot — в классическом утреннем фраке, светло-сером жилете и традиционном цилиндре. Он также нес зонт-трость, а его бутоньерка в виде желтого нарцисса идеально перекликалась по цвету с платьем жены.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что за военный парад прошел в Лондоне в честь Карла III

Военный парад по случаю официального дня рождения Карла III состоялся в Лондоне. Король Британии вместе с членами семьи смотрел за церемонией с трибуны, сообщил ТАСС.

В шествии по улице Мэлл от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии приняли участие более 1400 военнослужащих и более 400 музыкантов. Также в церемонии задействовали около 200 лошадей. Помимо этого, среди участников церемонии были наследник британского престола принц Уильям и члены его семьи.

Карл III и королева Камилла приехали на мероприятие в открытой карете типа «Аскот-ландо», изготовленной еще в эпоху правления королевы Виктории. За ними в открытых экипажах следовали другие члены королевской семьи. Во время церемонии монарх провел смотр своих гвардейских полков и наблюдал за торжественным выносом знамени Первого батальона Гренадерского гвардейского полка.

По завершении сухопутной части парада королевская семья вернулась в Букингемский дворец, для того чтобы с балкона наблюдать за авиационной частью праздника и артиллерийским салютом из 41 залпа, который дал отряд королевской конной артиллерии.

Традиция отмечать официальный день рождения британского монарха летом восходит к XVIII в. Ее ввел Георг II, родившийся в ноябре. Позднее этой практики придерживалась Елизавета II, а затем и Карл III, который родился 14 ноября, однако также выбрал июнь для официальных торжеств.

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