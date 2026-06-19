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19 июня 2026 в 15:19

Город в Сибири столкнулся с нашествием мошкары из-за аномальной погоды

Жители Томска столкнулись с нашествием мошкары из-за аномального тепла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители сибирского города Томск столкнулись с нашествием мошкары, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что обычные прогулки по городу превратились для местных в серьезное испытание. Всему виной аномально теплая влажная погода, которая создала идеальную среду для развития личинок.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в микрорайоне Тимирязево, Октябрьском районе и Северном парке. При этом рои насекомых распространились почти по всему городу — от отдельных спальных районов до центра.

Энтомологи уточнили, что главной причиной появления мошкары стали погодные условия. В конце весны в Томске установилась высокая температура. Кроме того, на город обрушились продолжительные дожди, что привело к сильным половодьям. В конечном итоге насекомые вылупились одновременно и в огромных количествах по всей территории региона.

Ранее океанолог Анатолий Таврический заявил, что появление ядовитой рыбы фугу во Владивостоке и на острове Русский связано с антропогенным фактором. Специалист отметил, что речь идет не о массовом нашествии, а о единичных случаях.

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